दिल्ली: सेप्टिक टैंक में सफाई करने उतरे पांच मजदूर हुए बेहोश, इलाज के दौरान दो की मौत

नई दिल्ली। सेप्टिक टैंक में सफाईकर्मियों के साथ हादसे रूकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके से सामने आया है। यहां सेप्टिक टैंक की सफाई करते हुए 5 मजदूर बेहोश हो गए। इनमें से दो के मौत की जानकारी मिल रही है। बता दें कि इन सभी को इलाके संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

#UPDATE: Two of the five labourers have passed away during treatment https://t.co/PDBFgoNc2o