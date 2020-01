दिल्ली: पीरागढ़ी की फैक्ट्री में आग के बाद धमाका, मलबे में फंसे दमकलकर्मी

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के उद्योग नगर के पीरागढ़ी ( Peeragarhi ) से बड़ी खबर सामने आई है। यहां की एक फैक्ट्री में भीषण आग ( A fire broke out at a factory ) लग गई।

घटना गुरुवार सुबह 4 बजे की बताई जा रही है। फैक्ट्री से आग की लपटें और धुआं निकलता देख लोगों की चीख निकल गईं।

घटना की सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ( Fire department ) की सात गाड़ियों ने लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया।

Delhi: A fire broke out at a factory in Peeragarhi early morning today. During rescue operations a blast occurred, causing the collapse of the factory building in which several people, including fire brigade personnel are still trapped. Rescue operations underway. pic.twitter.com/q5uGdxkOUL