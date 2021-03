दिल्ली बजट: 2048 ओलंपिक खेल की मेजबानी का लक्ष्य, सिंगापुर के लोगों की जितनी आय

नई दिल्ली। दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया है। उन्होंने कहा कि बजट (दिल्ली बजट) में एक दृष्टिकोण प्रदान किया गया है कि 2048 ओलंपिक खेल दिल्ली में होने चाहिए।

2048 ओलंपिक के लिए दिल्ली बोली लगाएगी, हम इसके लिए जो भी बुनियादी ढांचा और अन्य जरूरी चीजें जुटाएंगे, उन्हें लेने की जरूरत है। दिल्ली सरकार ने आजादी की सौवीं वर्षगांठ 2048 में मनाएंगी। ऐसे में सरकार 39वें ओलंपिक खेल की मेजबानी करने का लक्ष्य बनाया है। कम से कम 10 खेल क्षेत्रों में अंतराष्ट्रीय मेडल विजेता तैयार करने का लक्ष्य होगा।

त्रिवेंद्र सिंह रावत आज दे सकते हैं सीएम पद से इस्तीफा, इस नेता को मिल सकती है उत्तराखंड की कमान

A vision has been provided in the Budget (Delhi Budget) that 2048 Olympic games should be held in Delhi. Delhi will bid for 2048 Olympics. We will take up whatever infrastructure and other necessities that are needed to be created for it: Delhi CM Arvind Kejriwal pic.twitter.com/YZ0OV5VZia