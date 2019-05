AAP विधायक सोमनाथ भारती के खिलाफ दायर FIR खारिज, दिल्ली कोर्ट से घरेलू हिंसा मामले में राहत

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक और पूर्व कानून मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ दर्ज FIR खारिज कर दिया है। सोमनाथ भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामले में FIR दर्ज था, जिसे कोर्ट ने मंगलवार को खारिज कर दिया।

A Delhi Court quashes the FIR against aap mla somnath bharti in a domestic violence case filed against him by his wife lipika mitra . (File pic) pic.twitter.com/Zjks9bssj8