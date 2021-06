दिल्ली में शराब की होम डिलीवरी को मिली मंजूरी, जानिए कैसे कर सकेंगे ऑर्डर

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में रहने वाले लोग अब घर पर ही शराब ( Liquor ) मंगा सकेंगे। इसको लेकर दिल्‍ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार की ओर से आबकारी नियमों में बदलाव करते हुए शराब की होम डिलीवरी ( Liqor Home Delivery ) को मंजूरी दे दी गई है।

दरअसल कुछ दिन पहले ही दिल्ली के आबकारी विभाग ने अरविंद केजरीवाल सरकार के पास इस बाबत प्रस्ताव भेजा था। दिल्ली सरकार ने शराब की होम डिलीवरी के लिए खास शर्त भी रखी है।

Delhi government permits home delivery of Indian liquor and foreign liquor by ordering through mobile app or online web portal pic.twitter.com/zBwhYqUClY