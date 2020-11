Delhi में बारिश के बाद प्रदूषण से मिली राहत, जाने अगले दो दिनों तक कैसा रहेगा मौसम का हाल?

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत समूचे उत्तर भारत में मौसम ( weather update ) ने करवट ली है। दिल्ली में रविवार को हुई बारिश के बाद दिल्लीवासियों ने दिवाली के बाद बढ़े प्रदूषण ( Air Pollution in Delhi ) से राहत की सांस ली है। दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में हुई बारिश के बाद हवा की गुणवत्ता ( Air Quality in Delhi ) में भी सुधार देखने को मिला है। आपको बता दें कि दिल्ली के आसपास के राज्यों में पराली जलाने और दिवाली की वजह से राजधानी में वायू प्रदूषण की समस्या खड़ी हो गई थी, जिसके बाद लोगों को सांस लेने में दिक्कत और आंखों में जलन महसूस हो रही थी।

Bihar: सरकार बनाने का दावा पेश करने के बाद बोले नीतीश- नहीं बनना चाहता था CM

#WATCH Delhi: Parts of the national capital receive rainfall. Visuals from Dwarka. pic.twitter.com/lrjFJ6fcFG