दिल्ली में 1 नवंबर से फिर शुरू होगी High Security Registration Plates की ऑनलाइन बुकिंग

नई दिल्ली। दिल्ली में हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) और कलर कोड वाले स्टिकर के लिए ऑनलाइन बुकिंग 1 नवंबर, 2020 से फिर से शुरू हो जाएगी। राज्य सरकार ने ऑनलाइन बुकिंग की प्रणाली के कारण अस्थायी रूप से प्रक्रिया को रोक दिया था और प्लेट्स ( high security registration plates ) समय पर तैयार नहीं हो रही थीं।

दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने भारतीय ऑटोमोबाइल निर्माता सोसाइटी (SIAM) के प्रतिनिधियों से मुलाकात कर इसके तौर-तरीकों पर चर्चा की। यह निर्णय लिया गया है कि अब इन हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट्स और कलर कोड स्टिकर लगाए जा सकने वाले आउटलेट्स की संख्या मौजूदा 150 से बढ़ाकर 650 कर दी जाएगी।

सरकार ने यह भी कहा है कि हर चरण में ग्राहक को एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जाएगा और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और कलर कोड वाले स्टिकर की होम डिलीवरी का विकल्प प्रदान किया जाएगा।

Met today with @siamindia and OEMs regarding HSRP & colour coded stickers. Highlights -

▪︎Single website URL from November 1

▪︎No of outlets increased from 150 to 650

▪︎At every stage customer will be kept informed through SMS

▪︎Option of Home Delivery will be provided pic.twitter.com/EwjZAJBuP0