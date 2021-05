सीएम केजरीवाल ने किया बड़ा ऐलान, दिल्ली में 31 मई से शुरू होगी अनलॉक प्रक्रिया

नई दिल्ली। दिल्ली में कोरोना वायरस के घटते मामलों और पॉजिटिविटी रेट को देखते हुए सीएम अरविंद केजरीवाल ने बड़ा ऐलान किया है। दिल्ली में 31 मई से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा हो गई है।

इसे लेकर शुक्रवार की सुबह दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बैठक हुई है, जिसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल अनलॉक की प्रक्रिया धीरे-धीरे शुरू करने की बात कही। आइए जानते हैं पहले किन गतिविधियों को अनलॉक की अनुमति दी गई है।

Delhi CM @ArvindKejriwal: This #lockdown will last till Monday, 5am. We will begin the unlocking process. Construction activities & factories will be reopened from Monday keeping the daily wage workers in mind pic.twitter.com/ONBj3Nqr9m