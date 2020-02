Delhi Violence: जाफराबाद में पड़ताल करने पहुंचेगी महिला आयोग की टीम, SIT भी सक्रिय

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून ( CAA ) को लेकर हुई हिंसा ( Delhi Violence ) में लगभग तीन दर्जन लोग अपनी जान गवां चुके हैं।

जबकि मरने वाले लोगों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली के उत्तरी-पूर्वी ( North-East Delhi ) इलाके में फैली इस हिंसा में लोगों की संपत्ति का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है।

यही नहीं महिलाएं भी भारी तदाद में इस हिंसा की चपेट में आईं हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय महिला आयोग ( National Commission for Women ) इस मामले की जांच करने आज यानी शुक्रवार को जाफराबाद ( Jaffrabad ) जाएगी।

इस दौरान आयोग महिलाओं से पूछताछ कर उनकी शिकायतें दर्ज करेगी।

#DelhiViolence: The Chairperson of the National Commission for Women Rekha Sharma, along with two members to visit the Jaffrabad area to take notes and findings of any grievance or assault on women during the violence. (file pic) pic.twitter.com/XYPjhXsjEk