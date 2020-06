Delhi Weather Update: दिल्ली-NCR में तेज आंधी के साथ बारिश, लोगों को गर्मी से मिली राहत

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में उमस भरी गर्मी के बीच सोमवार देर शाम मौसम में अचानक बड़ा बदलाव देखने को मिला। दिल्ली के कई इलाकों में धूल भरी आंधी के साथ झमाझम बारिश हुई। यही नहीं दिल्ली-NCR के Ghaziabad, Faridabad और Hapur जिले में तेज बारिश हुई। जबकि ग्रेटर नोएडा में देरशाम तेज आंधी से हालात असामान्य हो गए और दिन में अंधेरा छा गया। आपको बता दें कि इससे पहले भारतीय मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों में ही मौसम में बड़े बदलाव का पूर्वानुमान जताया था। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली के साथ-साथ Faridabad, Ballabgarh, Noida, Ghaziabad, Mathura, Bharatpur, Rajgarh, Jhajjar, Farkhanagar, Meerut, Dadri और Modinagar

में 20-40 किलोमीटर की रफ्तार से तेज हवाओं के झोंकों के साथ बारिश होने की संभावना जताई गई।

आपको बता दें कि दक्षिणपश्चिम मॉनसून पूरे देश में पहुंच गया है, जो निर्धारित तिथि से पहले हुआ है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ( IMD ) के अनुसार मॉनसून ने 26 जून, 2020 तक पूरे भारत को कवर कर लिया। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के शेष हिस्सों में भी मॉनसून छाया हुआ है।मॉनसून आमतौर पर जुलाई के पहले सप्ताह तक देश के सभी हिस्सों को कवर करता है, लेकिन इस बार अरब सागर के ऊपर चक्रवात निसर्ग के बनने और केरल में मॉनसून की शुरुआत होने और बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव वाले चक्रवात बनने के कारण इसने देश में मॉनसून को तेजी से आगे बढ़ने में मदद की।

Delhi witnesses weather change; visuals from India Gate.

India Meteorological Department has predicted 'generally cloudy sky with light rain' in the city today. pic.twitter.com/Aq1JPB9b9K