Delhi : कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी का पानी हुआ जहरीला, झाग की दिखी मोटी परत

नई दिल्ली। मई और जून में कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से दिल्ली में साफ हुई यमुना नदी में प्रदूषण फिर चरम पर पहुंच गया। बुधवार को दिल्ली कालिंदी कुंज के पास यमुना नदी की सतह पर जहरीले झाग वाले पानी की मोटी परत देखने का मिली। फोटो में साफ दिख रहा है कि एक बार फिर से यमुना नदी में गंदा झाग वाला पानी बह रहा है।

#WATCH A thick layer of toxic foam on the surface of Yamuna river seen at Kalindi Kunj in #Delhi pic.twitter.com/o4jyL7xwvE