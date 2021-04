कोरोना के खिलाफ जंग तेज, Zydus की ‘Virafin' के इमरजेंसी इस्तेमाल को DGCI की मंजूरी

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते मामलों ने जहां चिंताएं बढ़ा दी है वहीं दूसरी तरफ से एक बड़ी खुशखबरी भी आई है। कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक और हथियार मिल गया है। दरअसल, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (DGCI) ने एक और वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है।

DGCI ने अहमदाबाद की दवा निर्माता कंपनी जायडस कैडिला की 'विराफिन' के आपातकालीन उपयोग की मंजूरी दी है। Pegylated Interferon Alpha-2b (PegIFN)-19 का उपयोग कोरोना से संक्रमित व्यस्क मरीजों के इलाज में इस्तेमाल किया जाता है। जायडस कैडिला ने कहा कि अस्पतालों को 'विराफिन' मुहैया कराई जाएगी।

इस वैक्सीन की सिर्फ एक डोज ही दी जा रही है। एंटीवायरल विराफिन की एक खुराक मरीजों के इलाज को आसान बना देता है। कंपनी ने अपने एक बयान में कहा है कि यदि Covid-19 के दौरान Virafin लिया जाता है तो मरीजों के तेजी से ठीक होने में यह मदद करेगा और मरीज को बहुत सारी जटिलताओं से बचाएगा।

Drugs Controller General of India (DGCI) approves emergency use for Zydus Cadila's Pegylated Interferon alpha-2b, ‘Virafin’ for treating moderate #COVID19 infection in adults. pic.twitter.com/bXBvHZaIBp