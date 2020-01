दिलीप घोष फिर चुने गए भाजपा पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी ( BJP ) के वरिष्ठ नेता दिलीप घोष ( Dilip Ghosh ) को 2020-2023 के लिए भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ( BJP West Bengal unit ) का अध्यक्ष चुना गया है।

दिलीप घोष पश्चिम बंगाल ( West Bengal ) से जुड़े नेता हैं। वह इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल इकाई रहे हैं।

आपको बता दें कि दिलीप घोष पिछले दिनों अचानक उस बयान को लेकर चर्चा में आ गए थे, जिसमें उन्होंने सीएए को लेकर उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा का जिक्र किया था।

