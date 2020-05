मेट्रो ट्रेनों को दोबारा शुरू करने की तैयारी, सिर्फ सुरक्षित यात्रियों को मिलेगी इजाजत

नई दिल्ली। देशभर में लगातार बढ़ रहे कोरोना वायरस ( Coronavirus in india ) के खतरे और लॉकडाउन4 ( Lockdown ) के बीच भारतीय रेलवे ( Indian Railway ) ने 1 जून से यात्री ट्रेनों ( passanger Train ) के संचलान का फैसला लिया है। खास बात यह है कि भारतीय रेलवे ने 1 जून से शुरू होने वाली ट्रेनों की सूची भी जारी कर दी है और उनके लिए ऑनलाइन बुकिंग ( Online ticket Booking ) भी शुरू हो गई है। एक तर भारतीय रेलवे ने ट्रेनों की हरी झंडी दिखा दी है तो दूसरी तरफ राजधानी दिल्ली ( Delhi ) में मेट्रो ट्रेनें ( Metro Train ) शुरू करने की तैयारियां भी जोरों पर हैं।

गुरुवार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ( DMRC ) ने कुछ ऐसे ही संकते दिए हैं। जिन्हें देखकर लगता है कि राजधानी में जल्द ही मेट्रो ट्रेन सेवा बहाल होने वाली है। आपको बात दें कि 25 मार्च से देशभर में लागू लॉकडाउन के बाद से ही मेट्रो ट्रेनों के संचालन को भी रोक दिया गया है।

देशभर में 25 मई से शुरू होंगी घरेलू उड़ानें, एयरपोर्ट पर नहीं मिलेंगी लगैज ट्रॉली, जानिए और क्या हुए बदलाव

दिल्ली मेट्रो की सेवाओं को दोबारा शुरू करने की तैयारियां जोरों पर हैं।

मेट्रो को शुरू करने की तैयारियों की समीक्षा करने और इस कार्य में नियोजित कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के लिए डीएमआरसी के प्रबंध निदेशक डॉ मंगु सिंह ने गुरुवार को खैबर पास और शास्त्री पार्क डिपो का निरीक्षण किया।

हालांकि मेट्रो ट्रेनों को कब और कैसे शुरू किया जाएगा, इसको लेकर फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है।

Delhi High Court directs Delhi Metro Rail Corporation (DMRC) to take adequate steps to maintain social distancing once the Metro Rail is permitted to function, particularly, since compartments are fully packed, which can be dangerous in the current #COVID19 pandemic situation. pic.twitter.com/YVBUNRcFGg