देशभर में 25 मई से शुरू हो रहीं घरेलू उड़ानें, यात्रियों के लिए जारी की गईं जरूरी गाइडलाइन

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) के बढ़ते खतरे के बीच बंद की गई घरेलू उड़ानें ( Domestic Fligh ) अब 25 मई से शुरू हो रही हैं। केंद्र की मोदी सरकार ( Modi govt ) ने लॉकडाउन के चौथे चरण के बीच घरेलू उड़ानों को शुरू करने का अहम फैसला लिया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने घरेलू यात्रियों के लिए सामान्य निर्देश भी जारी किए हैं। एयरपोर्ट पर उन्हीं को प्रवेश मिलेगा जिन यात्रियों के वेब-चेक इन की पुष्टि होगी। यात्रियों को सुरक्षात्मक गियर (फेस मास्क) पहनना आवश्यक होगा। यात्रियों को यात्रा के दौरान केवल एक चेक-इन बैग की अनुमति होगी।

केंद्र के इस फैसले के साथ ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ( AAI ) ने हवाई यात्रियों ( Air Traveller ) के लिए गाइडलाइन ( Guideline ) जारी की है।

एएआई की ओर से जारी गाइडलाइन में कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गई हैं। अगर कोरोना काल के बीच आप घरेलू विमान सेवा का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो ध्यान रहे कि अब आपको एयरपोर्ट पर लगैज ट्रॉली ( Luggage Trolly )उपलब्ध नहीं करवाई जाएगी।

Ministry of Civil Aviation issues general instructions for domestic travellers. Only those passengers with confirmed web check-in will be allowed to enter the airport. Passengers will be required to wear protective gear (face mask). Only one check-in bag will be allowed. pic.twitter.com/EVFrOnLgzs