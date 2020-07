जानिए क्यों Corona Patient के लिए डॉक्टर को चलाना पड़ा ट्रैक्टर, हर कोई कर रहा तारीफ

नई दिल्ली। देशभर में कोरोना वायरस ( coronavirus ) लगातार अपने पैर पसार रहा है। देश में अब तक कोरना से संक्रमित लोगों की संख्या 9 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं 22 हजार से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पूरा देश कोरोना संकट से जूझ रहा है। खास तौर पर कोरोना वॉरियर्स डॉक्टर ( Doctor ), नर्स ( Nurse ) और अन्य स्वास्थ्यकर्मी ( Medical Staff ) दिन-रात पिछले चार महीनों से लगातार इस महामारी का डंट कर मुकाबला कर रहे हैं।

अपनी जान की परवाह किए बगैर स्वास्थ्यकर्मी दिन रात लोगों को बचाने में जुटे हैं। ऐसे में इस दौरान आर्थिक के साथ-साथ जमीनी स्तर पर भी इन्हें कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इन समस्याओं के बीच भी ये स्वास्थ्यकर्मी लगातार मिसाल पेश कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला देश के दक्षिण राज्य तेलंगाना ( Telangana ) से सामने आया है। जहां डॉक्टर ने अपने जज्बे से लोगों का दिल जीत लिया।

बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने ट्वीट पर शेयर की देहरादून स्टेशन की तस्वीर, जानें रेलवे से क्या मिला जवाब

#WATCH Telangana: Body of a man who had #COVID19 was driven to the burial ground in a tractor by Dr Sriram, working as Peddapalli District Surveillance Officer for prevention of spread of COVID, after the driver allegedly refused to do it. pic.twitter.com/yRzziKTHqy