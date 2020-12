DRDO के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हासिल करने में जुटे इतने सारे देश

नई दिल्ली। स्वदेशी रक्षा उत्पादों पर ही निर्भरता के लक्ष्य को लेकर जारी केंद्र सरकार की योजना को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) द्वारा विकसित आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हासिल करने में कई देशों ने अपनी दिलचस्पी दिखाई है। सरकारी सूत्रों ने बुधवार को बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के नौ मित्रवत देशों ने आकाश वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली के अधिग्रहण में रुचि दिखाई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसकी जानकारी देते हुए भविष्य की योजना बताई।

उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा बुधवार को मंजूरी के बाद रक्षा मंत्रालय के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई इन देशों को हथियार प्रणाली के निर्यात के अवसरों का पता लगाएगी। इससे पहले दिन में मंत्रिमंडल ने आकाश मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी, जिसका लक्ष्य 5 अरब अमरीकी डालर के रक्षा निर्यात को प्राप्त करना और मैत्रीपूर्ण देशों के साथ रणनीतिक संबंधों में सुधार करना था।

Under the #AtmaNirbharBharat, India is growing in its capabilities of manufacturing wide variety of Defence platforms & missiles.



The Cabinet chaired by PM @narendramodi ji today approved the export of Akash Missile System and a Committee for faster Approvals has been created.