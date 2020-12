ये रही AstraZeneca Covid-19 Vaccine से जुड़ी सारी जानकारी

नई दिल्ली। यूनाइटेड किंगडम ने शुक्रवार को AstraZeneca की कोविड-19 वैक्सीन को मंजूरी दे दी। इसके साथ ही अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ कंपनी द्वारा विकसित वैक्सीन को मंजूरी देने वाला यूके दुनिया का पहला देश बन गया है। यूनाइटेड किंगडम के निवासियों को पहले से ही 8 दिसंबर 2020 से फाइजर-बायोएनटेक कोरोना वायरस वैक्सीन दी जा रही है। यानी यूके द्वारा कोविड-19 वैक्सीन को दी गई यह दूसरी मंजूरी है।

स्वास्थ्य मंत्री मैट हैनकॉक ने इस मंजूरी को ब्रिटेन और दुनिया के लिए खुशी के क्षण के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने यह भी घोषणा की कि वैक्सीन की 10 करोड़ खुराक ब्रिटिश सरकार द्वारा पूर्व-आदेशित (प्री-ऑर्डर) की गई हैं और राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा (एनएचएस) सोमवार (4 जनवरी, 2021) से वैक्सीनेशन शुरू कर देगी।

वहीं, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने भी स्वीकृति का स्वागत किया और इसे "वास्तव में शानदार समाचार" बताते हुए कहा कि सरकार अधिक से अधिक लोगों का टीकाकरण करेगी।

In 2020, teams across AstraZeneca have risen to the challenges #COVID19 has posed to global health. Today’s advancement is a significant step forward in the fight against this pandemic. #WhatScienceCanDo pic.twitter.com/z8LvuFFMhS