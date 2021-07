Akash Missile: DRDO ने नई पीढ़ी की आकाश मिसाइल का किया सफल परीक्षण, जानिए खासियत

नई दिल्ली। भारत ने अपनी सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम बढ़ाया है। बुधवार को DRDO ने सतह से हवा में मार करने वाली नई पीढ़ी की मिसाइल आकाश मिसाइल (आकाश-एनजी) का ओडिशा तट चांदीपुर के एलसी तीन (एकीकृत परीक्षण रेंज, आईटीआर) से सफलतापूर्वक परीक्षण किया।

उड़ान का परीक्षण भूमि आधारित प्लेटफॉर्म से दोपहर करीब 12:45 बजे किया गया, जिसमें मल्टीफंक्शन रडार, कमांड, कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम और तैनाती विन्यास में भाग लेने वाले लांचर जैसी सभी हथियार प्रणालियां थीं। मिसाइल प्रणाली को रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला (डीआरडीएल), हैदराबाद द्वारा अन्य डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के सहयोग से विकसित किया गया है।

इस प्रक्षेपण को भारतीय वायु सेना के नुमाइंदों ने देखा। उड़ान डेटा को हासिल करने के लिए आईटीआर ने इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम, रडार और टेलीमेट्री जैसे कई रेंज स्टेशनों को तैनात किया। इन प्रणालियों द्वारा कैप्चर किए गए संपूर्ण उड़ान डेटा से संपूर्ण हथियार प्रणाली के दोषरहित प्रदर्शन की पुष्टि की गई है।

मिसाइल की खासियत

यह मिसाइल अत्याधुनिक तकनीकों से लेस है। इस मिसाइल की लंबाई 560 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 35 सेंटीमीटर है। यह मिसाइल 60 किलोग्राम वजन तक विस्फोटक ढोने की ताकत रखती है। आकाश मिसाइल पूरी तरह से गतिशील है और वाहनों के चलते काफिले की रक्षा करने में सक्षम है।

