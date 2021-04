DRDO ने LCA तेजस से पाइथन-5 एयर-टू-एयर मिसाइल का पहला परीक्षण किया

नई दिल्ली। आत्मनिर्भर भारत के तहत रक्षा क्षेत्र को मजबूत करने की दिशा में उठाए जा रहे सफल कदमों के बीच रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) को एक बड़ी सफलता मिली है। DRDO ने LCA तेजस से पाइथन-5 एयर-टू-एयर मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया है।

भारत के स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी एयर-टू-एयर हथियारों की क्षमता में 5वीं पीढ़ी के पायथन-5 एयर-टू-एयर मिसाइल (AAM) को शामिल किया है। DRDO के मुताबकि, मंगलवार (27 अप्रैल) को किए गए परीक्षणों का उद्देश्य तेजस पर पहले से ही एकीकृत डर्बी बियॉन्ड विजुअल रेंज (बीवीआर) एएएम की बढ़ी हुई क्षमता (कैपेबिलिटी) को सत्यापित करना था।

यह भी पढ़ें :- DRDO के आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को हासिल करने में जुटे इतने सारे देश

वहीं, DRDO ने हेलीकॉप्टर इंजनों के लिए एकल ‘क्रिस्टल ब्लेड’ विकसित किए हैं और इसने ऐसे 60 ब्लेड स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के लिए हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) को भेजे हैं।

आधिकारिक बयान में ये कहा गया है कि DRDO ने एकल ‘क्रिस्टल ब्लेड’ प्रौद्योगिकी विकसित की है। इस तरह के 60 ब्लेड हेलीकॉप्टर इंजन एप्लीकेशन के लिए HAL को उसके स्वदेशी हेलीकॉप्टर विकास कार्यक्रम के तहत भेजे गए हैं। बता दें कि अमरीका, फ्रांस और रूस जैसे कुछ देशों में ही इस तरह की प्रौद्योगिकी विकसित करने की क्षमता है, लेकिन अब DRDO ने भी यह क्षमता हासिल कर ली है।

Tejas, India's indigenous Light Combat Aircraft, added the 5th generation Python-5 Air-to-Air Missile (AAM) in its weapons capability yesterday, 27th April 2021. Trials were also aimed to validate enhanced capability of already integrated Derby Beyond Visual Range (BVR) AAM. pic.twitter.com/HrvtlGefVZ