दिल्ली। लोकसभा चुनाव ( Lok Sabha Election 2019 ) के चार चरण खत्म होने के बाद देश की पूरी राजनीति एकबार सर्जिकल स्ट्राइक ( surgical strike ) और एयर स्ट्राइक ( air strike ) के आसपास घूमने लगी है। चुनावी सभाओं में बीजेपी की ओर से बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला उठाने के बाद अब कांग्रेस भी इसी रास्ते चल पड़ी है। कांग्रेस की ओर से यूपीए सरकार ( UPA government ) में छह सर्जिकल स्ट्राइक किए जाने के बाद मुद्दा तूल पकड़ चुका है। अब 2016 सर्जिकल स्ट्राइक प्लानिंग टीम के सदस्य रहे लेफ्टिनेंट जनरल (रिटायर्ड) डीएस हुड्डा ( Lt Gen DS Hooda ) ने कहा भी कांग्रेस के दावों की पुष्टि की है।

हुड्डा ने क्या कहा?

बीजेपी की ओर से कांग्रेस के दावों की खिल्ली उड़ाए जाने के बाद डीएस हुड्डा ने न्यूज एजेंसी से बात की है। उन्होंने कहा कि इसे सर्जिकल स्ट्राइक कहें या सीमा पार ऑपरेशन कहें। इन्हें सेना की ओर से अतीत में द्वारा अंजाम दिया गया था। हालांकि मुझे इसकी सटीक तारीख और इलाकों के बारे में अधिकार जानकारी नहीं है।

