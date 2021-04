भूकंप के झटकों से हिले पश्चिम बंगाल, बिहार और असम समेत देश के कई राज्य, लोगों में खौफ

नई दिल्ली। देश के कई इलाकों में भूकंप के झटके महसूस गिए गए हैं। जिसको लेकर लोगों में खौफ का माहौल है। जानकारी के अनुसार बिहार, असम और पश्चिम बंगाल में भूकंप के झटकों से धरती हिली है। बिहार के पटना, किशनगंज और अररिया में झटके महसूस किए गए हैं। वहीं,

सिक्किम-नेपाल बॉर्डर वाला इलाका भी भूकंप के झटके से हिला है। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.4 मापी गई है। जानकारी के अनुसार भूकंप के झटके लगते ही आसपास के क्षेत्रों में अफरातफरी मच गई। मारे खौफ के लोग अपने घरों और प्रतिष्ठानों से निकलकर बाहर की ओर भागे और काफी देर तक वापस अंदर आने की हिम्मत नहीं जुटा सके। हालांकि भूकंप में अभी तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है।

Earthquake tremors also felt in parts of Assam, Bihar and West Bengal.