हरियाणा में कोरोना की नई गाइडलाइंस, अंतिम संस्कार में शामिल हो पाएंगे केवल 50 लोग

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए अब महाराष्ट्र के बाद हरियाणा सरकार ने भी राज्य में कड़े नियम लागू कर दिए हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में कोरोना वायरस के केस तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। यही वजह है कि सरकार को लोगों की भीड़ इकठ्ठा होने पर पाबंदी लगानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि किसी हॉल की क्षमता 200 लोगों की है तो वहां पर 100 लोग ही भाग ले सकेंगे। इसके साथ खुले यानी मैदान में प्रोग्राम होने पर 500 लोग तक शामिल हो सकेंगे। जबकि अंतिम संस्कार में 50 लोगों तक की अनुमति होगी।

Coronavirus: महाराष्ट्र में मिनी लॉकडाउन, बंद रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल

In view of increasing #COVID19 cases, Haryana Govt. imposes restrictions on gatherings. In closed spaces, 50% of hall capacity will be allowed with a capping of 200 persons. In open space, gathering of 500 persons to be allowed. For funerals only 50 persons to be allowed. pic.twitter.com/XbwVcWaDsy