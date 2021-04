कोरोना के रौद्र रूप से चिंता में सरकार, PM मोदी ने बुलाई हाई लेवल मीटिंग

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस के फैलते संक्रमण से चिंतित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। मीटिंग में प्रधानमंत्री देश में कोरोना महामारी के मौजूदा हालत और उसकी रोकथाम के लिए उठाए जा रहे कदमों की समीक्षा कर रहे हैं। मीटिंग में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव और स्वास्थ्य सचिव डॉ. विनोद पॉल समेत सभी वरिष्ठ अधिकारी मौजूद हैं।

The Prime Minister is taking a high-level meeting now to review the COVID19 related issues and vaccination. All senior officers including Cabinet Secretary, Principal Secretary to PM, Health Secretary, Dr Vinod Paul are participating in the meeting: Sources pic.twitter.com/SjFtPocire