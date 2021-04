नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता गोविंदा कोरोनावायरस की जांच में पॉजिटिव पाए गए हैं और इस वक्त अपने घर पर क्वारंटाइन में है। अभिनेता ने कहा है कि वह डॉक्टरों की देखरेख में हैं। रविवार सुबह कोरोना पॉजिटिव हुए गोविंदा ने अपने संपर्क में आए लोगों से जांच करवा लेने का अनुरोध किया है।

Actor Govinda tests positive for COVID-19. He has mild symptoms and is home quarantine: Actor's spokesperson



(Picture credit: Govinda's Instagram handle) pic.twitter.com/OoDMf5LvlG