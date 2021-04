महाराष्ट्र: मुंबई में 9 हजार के पार निकली कोरोना संक्रमितों की संख्या, 27 की मौत

नई दिल्ली। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अकेले राजधानी मुंबई की बात करें तो यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 9090 नए मामले सामने आए हैं। जबकि इस दौरान 27 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि इस दौरान 5322 लोग कोरोना को हराकर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घरों को लौट गए हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एक रिपोर्ट के अनुसार देश की आर्थिक राजधानी में कोरोना वायरस के सक्रिय केसों की संख्या 62,187 हो गई है। इसके साथ ही मुंबई में कोरोना से अब तक 11,751 लोगों की जान जा चुकी है।

दिल्ली में फिर मिले कोरोना के 3500 से ज्यादा केस, 24 घंटे में 10 लोगों की मौत

Mumbai reports 9,090 fresh COVID cases, 5,322 recoveries, and 27 deaths in the last 24 hours



Active cases: 62,187

Total recoveries: 3,66,365

Death toll: 11,751 pic.twitter.com/2X57e0FMF6