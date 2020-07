Earthquake: एक बार फिर भूकंप से कांपी धरती, हिंदूकुश में रिक्टर स्कैल पर 4.3 रही तीव्रता

नई दिल्ली। पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना वायरस ( Coronavirus ) जैसी महामारी से जूझ रही है। वहीं देश और आस-पास के इलाकों में लगातार भूकंप ( Earthquake Tremors ) के झटकों ने चिंताएं बढ़ा दी हैं। एक बार फिर शनिवार सुबह भूकंप के झटकों से धरती कांपी है। अब भूकंप के झटके हिंदूकुश क्षेत्र ( Hindkush Region ) में महसूस किए गए हैं।

हिंदूकुश क्षेत्र में शनिवार सुबह 09:50 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 4.3 दर्ज की गई।

