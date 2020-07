Weather Forecast: देश के कई राज्यों में Heavy Rainfall के आसर, पूर्वोत्तर में Red तो पहाड़ों पर जारी हुआ Orange अलर्ट

नई दिल्ली। देशभर में मौसम लगातार ( weather update ) करवट ले रहा है। मानसून ( Monsoon in India ) ने भी कई राज्यों में अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। मध्य भारत से लेकर उत्तर भारत तक ज्यादातर इलाकों में मानसूनी बारिश का असर दिखाई दे रहा है। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ( IMD ) ने देश के पूर्वोत्तर इलाकों में भारी से भारी बारिश ( Heavy Rainfall ) यानी सबसे बड़ी चेतावनी रेड अलर्ट ( Red Alert ) जारी कर दिया है। वहीं पहाड़ों पर भी अब भारी बारिश का असर दिखाई देने लगा है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी आईएमडी ने ऑरेंज अलर्ट ( Orange Alert ) जारी किया है। मौसम विभाग की मानें तो यहां भूस्खलन ( Landslides ) आने भी आसार बने हुए हैं।

देश के उत्तरपूर्वी और पूर्वी क्षेत्रों में रोजाना 20 सेमी से अधिक भारी बारिश होने की संभावना है। IMD के मुताबिक पूर्वोत्तर के इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात भी बन सकते हैं।

Thunderstorm with rain would occur over and adjoining areas of Mahendergarh, Bawal, Hodal, Barsana, Deeg, Bharatpur, Agra, Mathura, Hathras, Aligarh, Tundla, Firozabad, and Ganjdundwara during the next 2 hours: India Meteorological Department pic.twitter.com/QWNVaOKEm4