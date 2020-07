Sushant singh Rajput Case: सुशांत की मौत मामले में बीजेपी सांसद ने उठाया बड़ा कदम, CBI जांच के बढ़े आसार

नई दिल्ली। बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के खुदकुशी मामले ( Sushant Singh Rajput Case ) में नया मोड़ सामने आया है। दरअसल 14 जून को अभिनेता सुशांत अपने बांद्रा स्थित घर में मृत अवस्था में मिले थे। पुलिस ने इसे पहली नजर में आत्महत्या का मामला बताया। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत के पास से ना तो कोई सुसाइड नोट ( Suicide Note ) मिला और ना ही कोई ऐसी पुख्ता बात सामने आई जो उनके खुदकुशी करने के इरादे को साबित करे। लिहाजा देशभर में सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में एक बहस शुरू हो गई। फिल्म उद्योग में भी कई लोग इसे हत्या बताने लगे।

इतना ही नहीं परिवार के लोगों ने भी इस मामले में सीबीआई जांच ( CBI Investigation ) की मांग की है। सुशांत खुदकुशी की या फिर कुछ ओर असली कारणों का अब तक पता नहीं चला है। इस बीच सुशांत के सुसाइड मामले को लेकर बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ( Subramanian swamy ) ने बड़ा कदम उठाया है।

सुशांत की मौत के बाद से ही इस मामले में सोशल मीडिया से लेकर हर जगह सीबीआई जांच की मांग हो रही है। अब भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले में ट्वीट कर जानकारी दी है कि उन्होंने सीबीआई जांच के लिए वकील नियुक्त किया है।

सुब्रमण्यम स्वामी ने ट्वीट कर लिखा- 'मैंने इशकरण को सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले में संभावित सीबीआई जांच या पीआईएल या आपराधिक शिकायत के लिए प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है।'

Thank you so much @Swamy39 for asking Ishkaran to look into Sushant's death case and determine whether it is a fit case for CBI investigation.We all will be really indebted to you if you make this possible. #justiceforSushantforum #CBIForSushantSinghRajput