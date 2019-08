पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पहली पुण्यतिथि आज, राष्ट्रपति-पीएम समेत कई दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्‍ली। पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के दिग्गज नेता रहे अटल बिहारी वाजपेयी ( Ex Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ) की शुक्रवार को पहली पुण्यतिथि है। अपने सिद्धांतों पर सैदव अटल ( Sadaiv Atal) रहने वाले देश के कई बड़े नेता आज उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। नई दिल्ली में उनके स्मृति स्थल ‘सदैव अटल’ ( Sadaiv Atal) पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह, भाजपा के कार्यकारी अध्‍यक्ष जेपी नड्डा समेत कई बड़े नेता श्रद्धांजलि देने राजघाट पहुंचे।

Delhi: President Ram Nath Kovind & Prime Minister Narendra Modi pay tribute to former PM #AtalBihariVajpayee , on his first death anniversary at 'Sadaiv Atal' - the memorial of Atal Bihari Vajpayee. pic.twitter.com/2gSFy65idL — ANI (@ANI) August 16, 2019

उप राष्‍ट्रपति वेंकैया नायडू ने ट्वीट कर दी श्रद्धांजलि

पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ( Ex Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ) को श्रद्धांजलि देने उनकी बेटी नमिता कौल भट्टाचार्य, पोती निहारिका समेत परिवार के भी कई अन्य सदस्य स्‍म़ति स्‍थल पर पहुंच चुके हैं। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ( Vice President Venkaiah Naidu ) ने टि्वटर पर अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उन्हें श्रद्धांजलि दी।

पूर्व प्रधानमंत्री के स्मृति स्थल पर शुक्रवार को भजन का कार्यक्रम चल रहा है। बता दें कि लंबी बीमारी के बाद 16 अगस्त, 2018 को उनका निधन हो गया था।

Delhi: Union Home Minister Amit Shah, BJP national working president JP Nadda and other leaders of the party pay tribute to former PM #AtalBihariVajpayee at 'Sadaiv Atal' on his first death anniversary today. pic.twitter.com/h1Tyzx0y0C — ANI (@ANI) August 16, 2019

100 नदियों में हुआ अटल की अस्थियों का विसर्जन

पूर्व प्रधानमंत्री वाजपेयी के निधन के बाद भाजपा ने उनकी अस्थियों को देश की 100 नदियों में प्रवाहित किया था। इसकी शुरुआत हरिद्वार में गंगा में विसर्जन के साथ हुई थी। अपनी कविताओं और भाषणों के लिए हमेशा जाने वाले अटल बिहारी वाजपेयी भाजपा के संस्थापकों में से एक थे।

Delhi: Late #AtalBihariVajpayee's daughter Namita Kaul Bhattacharya and granddaughter Niharika pay tribute to former Prime Minister at 'Sadaiv Atal', on his first death anniversary today. pic.twitter.com/4GG1nIONtM — ANI (@ANI) August 16, 2019

2014 में मिला सर्वोच्‍च सम्‍मान भारत रत्‍न

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी ( Ex Prime Minister Atal Bihari Vajpayee ) को 2014 में देश के सर्वोच्च सम्मान ‘भारत रत्न’ से सम्मानित किया गया था। वो पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने और उनकी सरकार सिर्फ 13 दिनों तक ही चल पाई थी।

1998 में वह दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, तब उनकी सरकार 13 महीने तक चली थी। 1999 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बने और 5 सालों का कार्यकाल पूरा किया। 2004 के बाद तबीयत खराब होने की वजह से उन्होंने राजनीति से दूरी बना ली थी।

