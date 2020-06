RIC Meet 2020 में बोले S. Jaishankar- विश्व नेतृत्व की आवाज सबके हित में उठनी चाहिए

नई दिल्ली। भारत-चीन-रूस की वर्चुअल बैठक में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सतत विश्व के निर्माण की बात कही। उन्होंने कहा कि विश्व नेतृत्व की आवाज सबके हित में उठनी चाहिए। जयशंकर इन आवाजों को सबके लिए एक मिसाल बनना होगा। अपने समकक्षों के साथ बैठक में हिस्सा ले रहे विदेश मंत्री ने कहा कि सबके हित की बात करने पर ही एक सतत विश्व का निर्माण होगा। इस दौरान जयशंकर ने अंतरराष्ट्रीय कानूनों, बहुपक्षीय समर्थन व सहयोगियों के हितों का खयाल रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इन सब पक्षों पर काम करने के बाद ही एक टिकाऊ वैश्विक व्यवस्था का निर्माण हो सकेगा।

#WATCH Leading voices of world must be exemplars in every way.Respecting international law,recognising legitimate interest of partners,supporting multilateralism&promoting common good is only way to build a durable world order: EAM at virtual meeting of RIC foreign ministers pic.twitter.com/3ERzlVu7Ma