Patrika Fact Finder: 1 दिसंबर से फिर से बंद हो जाएगी ट्रेन सेवा ? जानिए सच्चाई

नई दिल्ली: देश भर में कोरोना का संक्रमण फिर से तेज हो गया है। कई राज्यों में हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकारें फिर से सख्ती बरत रही है। वहीं इन सब के बीच सोशल मीडिया पर एक मैसेज भी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल मैसेज में लिखा है कि 1 दिसंबर से रेलवे कोरोना स्पेशल ट्रेन समेत सभी ट्रेनों (Indian railways) का परिचालन फिर से बंद करने जा रही है। सभी ट्रेन दिसंबर के बाद वापस पटरी पर दौड़ेगी।

It is claimed in a #WhatsApp forward that all trains including the #COVID19 special trains will stop operating after 1st December. #PIBFactCheck: This claim is #Fake. @RailMinIndia has taken no such decision on halting of train services after 1st December. pic.twitter.com/3ZeGyCEaOw