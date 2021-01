Farmer Protest : लाल किला खाली कराने के बाद मेट्रो स्टेशन का एंट्री गेट बंद

नई दिल्ली। मंगलवार को गणतंत्र दिवस परेड के बाद ट्रैक्टर रैली के दौरान हिंसा के बाद देर रात अर्द्धसैनिक बलों की तैनाती के साथ ही लाल किला को खाली करा लिया गया है। इसके साथ ही लाल किला मेट्रो स्टेशन गेट को एंट्री के लिए बंद कर दिया गया है। यहां से यात्रियों को एग्जिट की अनुमति है। लेकिन एंट्री नहीं कर सकते। दिल्ली मेट्रो की शेष सभी मेट्रो स्टेशन खुले हैं। सभी लाइनों पर सेवाएं सामान्य है। इस बात की पुष्टि दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने की है।

Entry gates of Lal Quila metro station are closed. Exit is permitted at this station. All other stations are open. Normal services on all lines: Delhi Metro Rail Corporation pic.twitter.com/JkngOlxBz9