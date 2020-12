Farmer Protest: सरकार से फिर बताचीत को तैयार किसान, रखी ये तीन शर्त

नई दिल्ली। नए कृषि कानूनों ( Farm Bill )के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन ( Farmer Protest ) तीन हफ्तों बाद भी जारी है। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत के बाद भी अब तक कोई नतीजा सामने नहीं आया है। आंदोलन के बीच एक बार फिर किसान सरकार से बातचीत को तैयार हैं। लेकिन इस बातचीत से पहले किसान संघों ने सरकार के सामने अपनी तीन शर्तें रखी हैं।

आपको बता दें कि अपने आंदोलन को तेज करते हुए किसानों ने 14 दिसंबर से भूख हड़ताल शुरू कर दी है।। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Tomar) ने कहा कि किसानों के साथ वार्ता की अगली तारीख तय करने के लिए सरकार उनसे संपर्क में है। ये किसान नेताओं को तय करके बताना है कि वे अगली बैठक के लिए कब तैयार हैं।

Jammu and Kashmir: People associated with several organisations and NGOs took out a procession in Jammu city yesterday in support of farmers protesting against the new agriculture laws at the borders of Delhi. pic.twitter.com/Ken0jPBW4t