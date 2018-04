यवतमालः महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ बीजेपी को असहज करने वाले एक बड़े घटनाक्रम में एक किसान ने अपने खेत में जहर खाकर जान दे दी। किसान ने सुसाइड नोट में अपने इस कदम के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। किसान के पास से सुसाइड नोट मिला है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई लोगों के नाम हैं और अपने इस घातक कदम के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए अपने परिवार के लिए किसान ने मदद मांगी है। यवतमाल जिले के राजुरवाड़ी गांव के 50 वर्षीय किसान की पहचान शंकर भाऊराव चायरे के रूप में हुई है। यह जिला देश में कृषि संकट की सर्वाधिक मार सह रहे जिलों में से एक है।

Debt-ridden farmer allegedly committed suicide in Maharashtra's Yavatmal. In his suicide note, he has blamed the government for his death.