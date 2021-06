Kisan Andolan: देशभर में किसानों का हल्लाबोल आज, राजभवनों के बाहर करेंगे प्रदर्शन

नई दिल्ली। कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी के बीच किसानों के आंदोलन ( Kisan Andolan ) के सात महीने पूरे होने पर देशभर में राजभवनों के बाहर किसान प्रदर्शन ( Farmer Protest ) करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे।

खास बात यह है कि किसानों के इस प्रदर्शन को लेकर कोरोना के सुपर स्प्रेडर बनने का खतरा भी मंडरा रहा है। किसान शनिवार को देशभर में ‘कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ दिवस मनाएंगे।

किसान देश के सभी राज्यों के राजभवन पर धरना-प्रदर्शन करेंगे। साथ ही राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपेंगे। आंदोलन के 7 महीने पूरे होने पर 26 जून को किसान यूनियनों की ट्रैक्‍टर रैली निकालने की तैयारी है। सिसौली स्थित बीकेयू के मुख्‍यालय से सैकड़ों ट्रैक्‍टर यूपी गेट के लिए निकल चुके हैं।

शनिवार को ये गाजियाबाद पहुंच जाएंगे। उनके ट्रैक्‍टरों के साथ प्रदर्शन कर रहे दूसरे किसान रास्‍ते में जुड़ेंगे। इसका मकसद सरकार पर कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए दबाव बनाना है।

वहीं कुंडली सीमा समेत अन्य धरनास्थलों से 32 किसान संगठन चंडीगढ़ राजभवन पहुंचेंगे और वहां हरियाणा-पंजाब के किसान अलग-अलग ज्ञापन देंगे।

किसान शनिवार को ‘कृषि बचाओ, लोकतंत्र बचाओ’ दिवस मनाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा ने शांतिपूर्ण तरीके से धरना-प्रदर्शन करने की बात कही है।

I urge all farmer unions to conclude their agitation. Govt had held 11 rounds of talks with them. Farm Bills will bring betterment to the lives of farmers. Govt of India has worked towards increasing MSP & towards more purchase at MSP: Agriculture Minister Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/GbkZBCBbFZ