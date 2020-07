Coronavirus: देश में Community Transmission का पहला मामला, केरल सीएम ने Total Lockdown के दिए आदेश

तिरुवनंतपुरम। बीते 30 जनवरी को देश में केरल में पहला कोरोना वायरस ( Coronavirus in kerla ) का मामला सामने आया था। अब देश में पहली बार केरल में ही इस वायरस के कम्यूनिटी ट्रांसमिशन ( community transmission ) की पुष्टि प्रदेश के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ( Kerala CM Pinarayi Vijayan ) ने शुक्रवार को की है। केरल के सीएम ने कहा कि तिरुवनंतपुरम जिले के तटीय क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मामले सामने आए हैं और यह स्पष्ट संकेत है कि बीमारी फैल गई है। इसके साथ ही उन्होंने शनिवार से टोटल लॉकडाउन ( coronavirus lockdown ) लागू करने के आदेश दे दिए हैं।

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कुछ देर पहले की कर दी लॉकडाउन की घोषणा

एक प्रेस वार्ता के दौरान शुक्रवार को पहली बार केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन ने राजधानी तिरुवनंतपुरम ( Thiruvanantpuram ) में दो तटीय गांवों में कोरोना वायरस के सामुदायिक प्रसार की पुष्टि की। तटीय गांव पुल्लुविला और पूनतुरा में पिछले कुछ दिनों से कोरोना वायरस के मामले ( coronavirus cases ) बेहद तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।

इस बीच कोरोना वायरस के रोजाना सामने आने वाले मामलों में भी केरल में एक और रिकॉर्ड बन गया। इसके साथ ही सरकार ने अन्य उपायों के साथ अधिक प्राथमिक उपचार केंद्रों की व्यवस्थाएं करने के साथ ही सख्त प्रतिबंध लगाने का फैसला ले लिया है। फिलहाल केरल के सभी जिले COVID-19 संक्रमित हैं और राजधानी तिरुवनंतपुरम में सबसे अधिक संक्रमण फैला है।

Large no. of cases in some places in coastal areas of Thiruvananthapuram district is an indication of disease spread. We can say there is community spread in these places. Govt is taking steps to coordinate all efforts to face this serious situation: Kerala CM Pinarayi Vijayan. pic.twitter.com/fBEY5yelnF