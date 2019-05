नाइजीरिया में पांच भारतीय नाविकों का अपहरण, सुषमा स्वराज ने कार्रवाई का दिलाया भरोसा

नई दिल्ली। अफ्रीकी देश नाइजीरिया में पांच भारतीय नाविकों का समुद्री लुटेरों ने अपहरण कर लिया है। इनकी मदद के लिए विदेश मंत्री सुषमा स्वराज आगे आईं हैं। विदेश मंत्री ने मंगलवार को नाइजीरिया स्थित भारतीय उच्चायुक्त से इस मामले को सर्वोच्च प्राथमिकता पर देने को कहा है। इसके साथ ही भारतीय उच्चायुक्त अभय ठाकुर से इस घटना के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। बता दें कि समुद्री लुटेरों ने दो हफ्ते पहले भारतीय नाविकों को अगवा किया था।

I have seen news reports about abduction of five Indian Sailors by Pirates in Nigeria. I am asking Indian High Commissioner to take this up at the highest level with Government of Nigeria for their release.



Abhay - Please take this up and send me a report. @india_nigeria