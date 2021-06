बाबा रामदेव के विरोध में FORDA ने मनाया 'ब्लैक डे', ये है डॉक्टरों की मांग

नई दिल्ली। ऐलोपैथी ( Allopathy )को लेकर दिए गए बयान के बाद से ही योग गुरु बाबा रामदेव ( Ramdev ) की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इसी कड़ी में अब फेडरेशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ( FORDA ) ने राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत मंगलवार को दिल्ली में प्रदर्शन शुरू किया। फोर्डा के सदस्यों ने विरोध के चलते हाथों पर काली पट्टी बांधककर काम किया।

इस दौरान FORDA के सदस्यों ने रामदेव से सार्वजनिक रूप से माफी और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

फोर्डा के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वामी रामदेव की टिप्पणियों के विरोध में हमारा प्रदर्शन मंगलवार सुबह शुरू हुआ। उन्होंने कहा रामदेव ऐलोपैथी के बारे में बोलने तक की योग्यता नहीं रखते हैं। उनके बयान से डॉक्टरों का मनोबल कम हुआ है जो कोरोना महामारी से हर दिन लड़ रहे हैं।

यह भी पढ़ेँः अब घर बैठे शराब मंगा सकेंगे लोग, दिल्ली सरकार ने नियमों में किए अहम बदलाव, जानिए कैसे कर सकते हैं ऑर्डर

Delhi: Members of Federation of Resident Doctors' Association hold Black Day protest condemning the derogatory & disgraceful statements by Ram Kisan Yadav alias Ramdev Baba pic.twitter.com/BC8XbP1kWd