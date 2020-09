प्रणब मुखर्जी का अंतिम संस्कार आज, PM Modi समेत दिग्गज हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

नई दिल्ली। पूर्व राष्ट्रपति ( Former President ) प्रणब मुखर्जी ( Pranab Mukharjee ) का मंगलवार को अंतिम बिदाई दी जानी है। दोपहर करीब 2.30 बजे दिल्ली के लोधी रोड श्मशान घाट में पूर्व राष्ट्रपति को अंतिम विदाई दी जाएगी। इससे पहले उनके पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए उनके निवास स्थान 10, राजाजी मार्ग, नई दिल्ली पर सुबह 9.15 बजे से 12 बजे तक के लिए रखा गया है। आपको बता दें कि 21 दिन तक सैन्य अस्पताल में भर्ती रहने के बाद सोमवार को पूर्व राष्ट्रपति मुखर्जी का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था।

पूर्व राष्ट्रपति के पार्थिव शरीर को निवास पर लाने के बाद से ही उन्हें श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( pm modi )समेत तमाम दिग्गज नेता पहुंच रहे हैं।

Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/xWQmb2HP0L — ANI (@ANI) September 1, 2020

#WATCH Delhi: Prime Minister Narendra Modi pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/m5nTXr4oOU — ANI (@ANI) September 1, 2020

करीब 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने प्रणब मुखर्जी को पुष्म सुमन भेंट करने के साथ ही श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि पीएम मोदी प्रणब मुखर्जी को अपने पिता तुल्य मानते थे। उनके निधन पर भी पीएम मोदी ने गहर शोक व्यक्त किया था।

Delhi: Vice President M Venkaiah Naidu pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/P3cACUGOye — ANI (@ANI) September 1, 2020

उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू भी पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के घर पहुंचे। उन्होंने प्रणब दा को श्रद्धांजलि दी।

Delhi: Lok Sabha Speaker Om Birla pays last respects to former President #PranabMukherjee at his residence, 10 Rajaji Marg. pic.twitter.com/elBINj1nY0 — ANI (@ANI) September 1, 2020

रक्षा मंत्री ने दी श्रद्धांजलि

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने प्रणब दा के बेटे और परिवार को सांत्वना भी दी।

Delhi: Chief of Defence Staff (CDS) General Bipin Rawat, Army Chief General MM Naravane, Air Force Chief Air Chief Marshal RKS Bhadauria and Navy Chief Admiral Karambir Singh pay last respects to former President #PranabMukherjee, at his residence. pic.twitter.com/taBaLT9gTM — ANI (@ANI) September 1, 2020

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके आवास 10, राजाजी मार्ग ने उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल बिपिन रावत, सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया और नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को उनके निवास पर श्रद्धांजलि दी।

आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को 10 अगस्त को दिल्ली के आर्मी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनके दिमाग में खून के थक्के जमने की वजह से उनकी ब्रैन सर्जरी की गई थी। हालांकि इस दौरान की गई जांच में कोरोना संक्रमण की पुष्टि भी हुई थी। सर्जरी के बाद पूर्व राष्ट्रपति के फेफड़ों में भी संक्रमण हो गया था। फेफड़े में संक्रमण की वजह से उनका निधन हुआ। प्रणब मुखर्जी के गुर्दे भी ठीक से काम नहीं कर रहे थे।