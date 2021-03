खुशखबरीः प्रदेश सरकार ने महिलाओं के लिए सरकारी बस सेवा की मुफ्त

चंडीगढ़। अभी तक जहां भारत के कई राज्यों में केवल रक्षाबंधन वाले दिन महिलाओं को मुफ्त सरकारी बस सेवा दी जाती रही है, वही अब पंजाब सरकार ने इसे और बेहतर बना दिया है। पंजाब सरकार की तरफ से अब हमेशा के लिए सभी महिलाओं के लिए मुफ्त सरकारी बस सेवा चालू की जा चुकी है। इससे ये साफ हो जाता है कि अब राज्य के अंदर बसों में महिलाएं मुफ्त यात्रा का लाभ उठा सकेंगी।

इस योजना को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी दी जा चुकी है। इसकी घोषणा खुद मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने 5 मार्च को ही कर दी थी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की ये योजना महिलाओं को और भी ज्यादा सशक्त बना देगी। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा विधानसभा में की थी।

