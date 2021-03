गीता-बबीता फोगाट की बहन ने की आत्महत्या, कुश्ती में मिली थी हार

नई दिल्ली। यह बात तो हर कोई जानता है कि फोगाट परिवार ने भारत को ऐसी दो महिला पहलवान दी हैं जिनकी काबिलियत को देख दूर देश के पहलवान भी एक बार हार मानने को तैयार हो जाते हैं। गीता और बबीता फोगाट नाम की इन दोनों बहनों ने भारतीय कुश्ती के क्षेत्र में काफी नाम कमाया है। इन्होंने अपने बलबूते पर भारत को कई मेडल भी दिए हैं और इन्हीं के पद चिन्हों में चलते हुए इनकी एक और बहन भी तैयार हो रही थी।

गीता और बबीता की ममेरी बहन रीतिका भी कुश्ती के क्षेत्र में अपना हाथ आजमा रही थी। अभी रीतिका कुश्ती के सफर में आगे बढ़ ही रही थी कि एक टूर्नामेंट में मिली हार से वो इतनी हार गई कि उसने मौत को ही गले लगा लिया। रिपोर्ट्स के अनुसार रीतिका ने खुदकुशी कर ली। यह टूर्नामेंट 12 से 14 मार्च के बीच भरतपुर में हुआ था।

Haryana | Ritika, wrestler and cousin of Babita Phogat, died allegedly by suicide on March 17. The reason behind it might have been her defeat at a recent wrestling tournament in Rajasthan. Investigation underway: Ram Singh Bishnoi, DSP, Charkhi Dadri pic.twitter.com/bLDZbsS3gT