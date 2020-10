Corona की रफ्तार को लेकर अच्छी खबर : 24 घंटे में सामने आए 46,791 नए केस, 587 मौतें

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी ( Coronavirus Pandemic ) कहर के बीच भारत में एक अच्छी खबर आई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक कोरोना संक्रमित नए मामलों की रफ्तार में तेजी से कमी आई है। पिछले 24 घंटे में भारत में 46,791 नए मरीज सामने आए हैं। जुलाई के अंतिम सप्ताह के बाद से यह पहली बार है जब इतने कम केस आए हैं। वहीं इससे मरने वालों की संख्या 587 रही।

India reports 46,791 new #COVID19 cases & 587deaths in last 24 hours.



Total cases - 75,97,064

Active cases - 7,48,538 (dip by 23,517 since y'day)

Cured/discharged/migrated - 67,33,329 (rise by 69,721 since y'day)

Deaths - 1,15,197 (rise by 587 since y'day) pic.twitter.com/RbEE0X39WN