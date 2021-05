ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए केंद्र सरकार का बड़ा कदम, Amphotericin B दवा का उत्पादन बढ़ाने के निर्देश

नई दिल्ली। कोरोना वायरस की इस नई लहर के दौरान ब्लैक फंगस यानी म्यूकॉर्माइकोसिस के मरीजों की बढ़ती संख्या ने चिकित्सकों की चिॆंताएं बढ़ा दी हैं। लेकिन केंद्र सरकार के ताजा कदम ने इन मरीजों को राहत दी है। सरकार ने समय रहते इससे बचाव के लिए इसके इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा एमफोटेरिसिन बी का उत्पादन तेज करने के निर्देश हैं।

दरअसल चिकित्सकों द्वारा Mucormycosis से पीड़ित मरीजों के इलाज के लिए दी जा रही एंफोटेरिसिन बी की कुछ राज्यों में मांग में अचानक वृद्धि देखने को मिली हैा। कोरोना वायरस संक्रमित होने के बाद लोगों में देखने को मिल रही इस बीमारी की जटिलता को देखते हुए केंद्र सरकार ने यह कदम उठाया है।

निर्माताओं से इस दवा के उत्पादन में तेजी लाने के निर्देश देते हुए केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि इस दवा के अतिरिक्त आयात और घरेलू स्तर पर इसके उत्पादन में वृद्धि के साथ आपूर्ति की स्थिति में सुधार की उम्मीद है।

GoI is engaging with manufacturers to ramp up production of Amphotericin B - to fight Mucormycosis. States requested to put in place a mechanism for equitable distribution of supplies amongst govt & private hospitals and health care agencies: Ministry of Chemicals & Fertilizers pic.twitter.com/FZXjyxvviY