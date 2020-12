'सरकार ने कभी नहीं कहा कि पूरे देश को दी जाएगी कोरोना वैक्सीन'

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से जूझते देश में इसकी वैक्सीन ( covid-19 vaccine ) को लेकर नियमित रूप से कोई ना कोई नई जानकारी सामने आ रही है। भारत में अब तक कोरोना के कुल केस 94,62,809 पहुंच चुके हैं, जबकि 1,37,621 लोगों की मौतें हुई हैं। हालांकि मंगलवार को केंद्र सरकार की घोषणा ने लोगों को कुछ चिंता में जरूर डाल दिया। सरकार ने मंगलवार को कहा कि उसने कोरोना वायरस बीमारी (कोविद -19) के खिलाफ देश की पूरी आबादी का टीकाकरण करने की कभी बात नहीं की है।

देश में कोरोना वैक्सीन को लेकर सामने आ गई बड़ी सूचना, स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने खुद दी जानकारी

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मंगलवार को मीडिया को संबोधित करते हुए कहा, "मैं सिर्फ यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि सरकार ने पूरे देश में टीकाकरण के बारे में कभी नहीं कहा। यह महत्वपूर्ण है कि हम ऐसे वैज्ञानिक मुद्दों पर चर्चा करें, जो केवल तथ्यात्मक जानकारी पर आधारित हैं।"

इसके साथ ही भूषण ने यह भी कहा कि भारत में प्रति मिलियन 211 मामलों के साथ औसत डेली पॉजिटिविटी रेट 3.72 प्रतिशत रहा है और भारत में दुनिया के बड़े देशों की तुलना में प्रति मिलियन सबसे कम मामले देखने को मिले हैं।

