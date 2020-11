कब तक देश में लोगों को मिलेगी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज, स्वास्थ्य मंत्री ने दी जानकारी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस महामारी से जुड़े तमाम अपडेट्स के बीच भारत ही नहीं पूरी दुनिया को जिस बात का सबसे ज्यादा इंतजार है, वो है कोरोना वैक्सीन। आए दिन इससे जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ ही वैक्सीन ( Corona vaccine ) को लेकर भी कई बातें सामने आ रही हैं। इन सबके बीच केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में पहले चरण के अंतर्गत लोगों को कब तक कोरोना वैक्सीन लगेगी।

कोरोना वैक्सीन देश में सबसे पहले इन्हें मुफ्त में लगाई जाएगी, सरकार ने बनाई 30 करोड़ लोगों की लिस्ट

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को कहा कि केंद्र सरकार अगले साल जुलाई-अगस्त तक लगभग 25-30 करोड़ लोगों को कोरोना वायरस के टीके उपलब्ध कराने की योजना बना रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, कहा, "अगले साल के पहले 3-4 महीनों में ऐसी संभावना है कि हम देश के लोगों को वैक्सीन प्रदान करने में सक्षम होंगे। जुलाई-अगस्त तक, हमारे पास लगभग 25-30 करोड़ लोगों को टीके उपलब्ध कराने की योजना है। हम तदनुसार तैयारी कर रहे हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं सभी को COVID-19 के उचित व्यवहार को याद रखने और उनका पालन करने का अनुरोध करना चाहूंगा, जैसे मास्क पहनना और सामाजिक दूरियों का पालन करना। ये स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं।" इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी (IRCS) के अध्यक्ष डॉ. हर्षवर्धन ने सोमवार को पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मास्क और भी साबुन वितरित किए।

