Gujarat Hospital Fire: अहमदाबाद के Covid Hospital में कहीं जानबूझकर तो नहीं लगी आग! फॉरेंसिक टीम देगी जवाब

नई दिल्ली। गुजरात ( Gujarat ) के अहमदाबाद ( Ahmedabad ) में दिन निकलते ही दहला देने वाली खबर सामने आई। एक तरफ कोरोना वायरस ( Coronavirus ) के संकट से जूझ रहा शहर तो दूसरी तरफ कोरोना अस्पताल में ही भीषण आग ( Fire in Ahmedabad Hospital ) लगने से आठ लोगों ने अपनी जान गंवा ( 8 patients die in gujarat ) दी। ये दर्दनाक हादसा नवरंगपुरा स्थित कोविड डेडिकेटेड अस्पताल के आईसीयू ( ICU ) में हुआ। इस अग्निकांड में पांच पुरुष और तीन महिला समेत आठ लोगों की जलने से मौत हो गई।

शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। लेकिन ये शॉर्ट सर्टिक अपने आप हुआ या फिर जानबूझकर या फिर कोई बड़ी लापरवाही। ये कुछ ऐसे ही सवाल हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं, जिनका अभी तक कोई जवाब नहीं मिला है।

अहमदाबाद के श्रेय अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब इसकी चौथी मंजिल स्थित आईसीयू में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग खतरनाक तरीके से बढ़ गई। इसकी चपेट में आने से अस्पताल में भर्ती आठ लोगों की मौत हो गई, वहीं एक पैरा मेडिकल स्टाफ के घायल होने की भी जानकारी मिली है।

#UPDATE Fire at Shrey Hospital in Ahmedabad: Hospital's trustee Bharat Mahant and a ward boy detained by Navrangpura Police: LB Zala, ACP (B-Division). #Gujarat https://t.co/rC3oMVp4CG