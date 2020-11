Gujarat: अहमदाबाद विस्फोट में अब तक 9 लोगों की मौत, बचाव कार्य जारी

नई दिल्ली। गुजरात की राजधानी अहमदाबाद के पास बुधवार को एक कपड़ा गोदाम (textile godown) विस्फोट के बाद आग लग गई। इस हादसे में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई। मौके पर फिलहाल राहत व बचाव कार्य जारी है। इस भयानक आग से तीन लोगों को बचाया गया है। जानकारी के अनुसार गोदाम के निकट स्थित एक बॉयलर में ब्लास्ट होने की वजह से आग लग गई। हॉस्पिटल की ओर से दिए गए एक बयान में बताया कि 12 घायलों में से 9 को वहां लाते ही मृत घोषित कर दिया गया था।

Gujarat: Rescue operation underway at the fire accident site on Piplaj road in Ahmedabad.



Nine deaths have been reported so far in the incident. pic.twitter.com/zmQkMoP9YU