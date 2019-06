बारिश के पानी से भरा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का 'दिल', 3000 करोड़ से बनी है दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा

नई दिल्ली। गुजरात के केवड़िया में पिछले साल 3000 करोड़ की लागत से बनी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी ( statue of unity ) बनाई गई। सरदार वल्लभ भाई पटेल ( Vallabhbhai Patel ) की ये 182 मीटर की विशाल प्रतिमा पहली ही बारिश में रिसने लगी है। प्रतिमा के हृदय के पास व्यूइंग गैलरी से पानी टपकने की वजह से सैलानियों को खासी दिक्कत हो रही है।

पानी-पानी हुई व्यूइंग गैलरी

स्टेच्यू ऑफ यूनिटी नर्मदा जिले के गरूड़ेश्वर तालुका में स्थित है। इस इलाके में अबतक भारी बारिश नहीं हुई है। पिछले 24 घंटे में महज 11 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। इसके बाद भी प्रतिमा के सीने में हृदय के स्थान पर 153 मी की ऊंचाई पर बनी व्यूइंग गैलरी में भी बरसात का पानी भर गया है।

पहलू खान को पुलिस ने बताया गो तस्कर, असद्दुदीन ओवैसी बोले- सत्ता मिलते ही BJP जैसी हो गई

What a shame Mr. PM, first they snatched #patel from Congress and then made him a ₹3000 statue. This is only the beginning of their lies. Watch this video to know the exact condition of #StatueOfUnity @PMOIndia @narendramodi @BJP4India @smritiirani @AmitShah @nsitharaman pic.twitter.com/Aqvao1VSHw