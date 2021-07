हरियाणा: बिजली दरों में प्रति यूनिट 37 पैसे की कटौती, CM मनोहर लाल खट्टर ने की घोषणा

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शनिवार को बिजली दरों में कटौती की घोषणा की। बिजली दरों में प्रति यूनिट 37 पैसे की कटौती की गई है। राज्य सरकार के अधिकारियों ने कहा 'डिस्कॉम ने बेहतर योजना और शेड्यूलिंग के कारण पिछले वर्ष की तुलना में वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान लगभग 46 पैसे प्रति यूनिट की औसत बिजली खरीद लागत में पर्याप्त कमी हासिल की है। यह एचईआरसी द्वारा किए गए एफएसए गणना में भी परिलक्षित हुआ है जहां एफएसए नकारात्मक है। इसलिए, विशेष रूप से कोविड समय के दौरान उपभोक्ताओं को इसका लाभ देने के लिए राज्य सरकार ने उपभोक्ताओं से लिए जा रहे 37 पैसे एफएसए को माफ करने का फैसला किया है।“

राज्य सरकार के अनुसार, इससे बिजली उपभोक्ताओं को प्रतिमाह करीब 100 करोड़ रुपये की राहत मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में, हरियाणा बिजली वितरण कंपनियां बदल गई हैं और उनका उत्कृष्ट प्रदर्शन भारत सरकार के बिजली मंत्रालय द्वारा किए गए बिजली वितरण कंपनियों की एकीकृत रेटिंग में भी परिलक्षित होता है, जहां हरियाणा गुजरात के बाद दूसरे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में उभरा है।

Haryana CM Manohar Lal Khattar today announced to reduce the power tariff by 37 paise per unit for the power consumers in the State. With this, electricity consumers will get relief of about Rs 100 crore per month, he added: Haryana Chief Minister's Office (CMO)



